CIESP São Carlos comemora 76 anos

A Diretoria Regional do CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) completou na última quinta-feira, 19 de junho, os 76 anos da criação da diretoria regional.

A Diretoria Regional do CIESP de São Carlos foi fundada em 19 de junho de 1949, conforme ata de sua constituição (na época chamada de Delegacia Regional), em reunião realizada na sede da Associação Comercial e Industrial de São Carlos, com a presença de inúmeros industriais de nossa cidade, tendo como diretor fundador o industrial Germano Fehr Júnior.

Denominada, à época de sua fundação como Delegacia Regional, a unidade foi a primeira criada no interior paulista para representar o setor industrial em toda a região.

De acordo com dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e Emprego, a indústria garante um estoque de 23.0945 contratos ou 26,82% dos total de 89.267 empregos formais do município.

O CIESP São Carlos abrange Ibaté, Ribeirão Bonito, Dourado, Trabiju, Boa Esperança do Sul, Descalvado, Analândia, Porto Ferreira, Pirassununga, Santa Cruz da Conceição e Santa Rita do Passa Quatro, além de São Carlos.

Fizeram parte da primeira diretoria os empresários Ernesto Pereira Lopes, Baptista Lauria Ricetti, Miguel Abdelnur, Viriato Fernandes Nunes, Alfredo Maffei, Emílio Fehr e Nicolino Pileggi.

Fundado em 1954, tem sido uma força motriz para a inovação e crescimento, proporcionando suporte às indústrias locais através de iniciativas como capacitação, consultoria técnica e parcerias estratégicas, incentivando a formação de mão de obra qualificada, através do SESI E SENAI, essencial para o desenvolvimento tecnológico da cidade.

Nos últimos anos, o CIESP tem focado em inovação, ajudando empresas a se adaptarem às novas tecnologias e tendências de mercado. Organizando eventos, workshops e cursos, proporcionando atualização contínua e networking para empresários e profissionais.

“Continuamos a olhar para o futuro com otimismo, planejando novas iniciativas para manter a região na vanguarda da indústria e tecnologia. A celebração dos 76 anos não é apenas um marco histórico, mas também um momento para reafirmar o compromisso com a inovação e o desenvolvimento sustentável, preparando-se para os desafios e oportunidades dos próximos anos. Essa celebração é um tributo à dedicação e ao espírito colaborativo de todos os que fizeram parte dessa jornada”, afirma o atual diretor, Marcos Henrique dos Santos.

Segundo Santos, com uma história rica e um olhar firme no futuro, a instituição continua a ser um catalisador para o crescimento econômico e a inovação, fortalecendo ainda mais sua missão de promover o progresso e a competitividade das indústrias locais.

Diretorias

Em sua trajetória a entidade foi presidida pelos seguintes industriais:

Germano Fehr Junior (1949/1966);

Ernesto Pereira Lopes Filho (1967/1968);

Miguel Abdelnur Filho (1969/1977);

Dário Rodrigues (1977/1980);

Coriolano Morato Ferraz Meirelles (1980/1983);

Georges Schnyder (1983/1988);

Gerson Edson Toledo Piza (1989/ 2001);

Sergio Pepino (2004 – 2007);

Ubiraci Moreno Pires Correa (2007-2017);

Emerson Chu (gestão 2018-2021).

Atualmente o diretor titular é Marcos Henrique dos Santos (2022-2025).

Fatos relevantes:

1966 – Aquisição da Sede Própria em abril de 1966. (Sala 703 – 7º and. Edifício Conde do Pinhal)

1968 – Doação ao CIESP pela Lápis Johann Faber S/A, do terreno para construção do SESI em 01/outubro/1968.

1984 – Apoio a criação do Fundação Parque de Alta Tecnologia de São Carlos (ParqTec), com a finalidade de promover o desenvolvimento regional, otimizando os custos de inovação tecnológica e valorizando o empreendedorismo, onde o CIESP tem acento no Conselho de Administração.

1997 – Construção da Sede Própria e inauguração em 1997.

2004 – Distrito Industrial “Miguel Abdelnur” – Conquista da execução de toda Infraestrutura (drenagem, pavimentação asfáltica) inauguração em 2004

2005 – Conquista de Incentivos Fiscais para Indústrias locais – IPTU – ICMS – Lei Municipal Nº 13.692, promulgada em 25 de novembro de 2005, que altera a PGV (Planta Genérica de Valores), base para cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano.

2010 – Distrito Industrial CEAT – Centro Empresarial de Alta Tecnologia “Dr Emilio Fehr”. Conquista da execução de toda Infraestrutura (drenagem, pavimentação asfáltica, gramagem) – Inauguração em 2010.

2011 – EXPO CIESP 2011 – 1ª Mostra Industrial do CIESP São Carlos com a participação de empresas associadas onde mostraram seus produtos para compradores da região e sociedade em geral.

2020/2021 – Participação do CIESP em Comitê da Prefeitura sobre a Pandemia Corona Virus, ajudando a realizar doações de Colchões Pneumáticos, Mascaras Face Shild, Máscaras com Nano Tecnologia, Campanha de Arrecadação de Alimentos.

2023 – Conclusão do asfaltamento do Parque São José, luta de mais de 30 anos, e que foi retomada por iniciativa do Ciesp São Carlos.

2023 – Recriação da Secretaria de Desenvolvimento de São Carlos, reivindicação do Ciesp para estabelecer políticas públicas para o desenvolvimento industrial.

