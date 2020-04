Ciesp São Carlos aponta que 56% das indústrias da região têm dificuldade em obter crédito e renegociar dívidas

Chu: “É difícil quem saia ileso nessas circunstâncias, acreditamos que toda a cadeia sofrerá algum tipo de impacto” - Crédito: Divulgação

A segunda pesquisa realizada pelo CIESP São Carlos para avaliar o impacto do coronavírus no setor industrial apontou que 56% das indústrias da região têm dificuldade em obter crédito e renegociar dívidas. O levantamento indicou, ainda, que 82,9% dos industriais já sentiram impacto no faturamento.

Realizada entre 27 e 31 de março, a pesquisa contou com a participação de cerca de 40 indústrias de diferentes setores. Para 26,8% das empresas, o impacto ultrapassou 75% do faturamento; 12,2% responderam que ainda não houve redução no faturamento, mas acreditam que haverá. E 65% informaram que necessitam de linhas de crédito operando para que possam cumprir todos os compromissos financeiros.

“É difícil quem saia ileso nessas circunstâncias, acreditamos que toda a cadeia sofrerá algum tipo de impacto. Contudo, criamos um comitê de crise e temos trabalhado intensamente junto aos industriais e ao poder público para minimizar esse impacto de alguma forma”, afirmou Emerson Chu, diretor titular do Ciesp São Carlos.

Quando questionados sobre a produção, 82,5% dos industriais afirmaram que já houve redução; desses, 40% disseram que a redução ultrapassou metade da capacidade produtiva. A baixa ocorre tanto por falta de insumos, quanto por não haver saída para os produtos, já que comércio e serviço estão paralisados.

O levantamento apontou ainda que 22% das indústrias devem dar férias coletivas aos funcionários em abril, 7,3% já estão em férias coletivas e 24,4% têm alguns setores já de férias ou paralisados em esquema de revezamento de equipe.

“Uma das primeiras medidas tomadas pelas indústrias foi dar férias para os colaboradores do grupo de risco. Num segundo momento unimos nossas percepções ao comitê de crise municipal, que inclui profissionais da saúde, para que as discussões se tornassem mais claras, mais construtivas e que pudéssemos criar soluções para que a empresa consiga trabalhar economicamente no mínimo possível, gerando isolamento no máximo possível, sem afetar o emprego e com segurança através de protocolos”, explicou Chu.

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

Ainda de acordo com a pesquisa realizada pelo Ciesp São Carlos, 72,5% dos entrevistados sentiram impacto na importação de produtos em decorrência da pandemia. Esse cenário começou a estabelecer-se desde que o coronavírus paralisou a produção na China.

E mesmo após a retomada, a situação não se normalizou, devido à disseminação do vírus para outros países, fechamento de fronteiras e reorganização da logística, que deve levar ainda algum tempo. Já sobre a exportação, 38,5% das indústrias sentiram impacto.

O CIESP SÃO CARLOS

O Ciesp São Carlos reúne indústrias e parceiros ligados ao setor produtivo, dá suporte aos empresários e os representa junto à sociedade e aos governos municipal, estadual e federal.

A Regional compreende também Ibaté, Ribeirão Bonito, Dourado, Trabiju, Boa Esperança do Sul, Descalvado, Analândia, Porto Ferreira, Pirassununga, Santa Cruz da Conceição e Santa Rita do Passa Quatro, além de São Carlos.

