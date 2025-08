Ciesp reelege Rafael Cervone e intensifica foco no fortalecimento da indústria paulista

Rafael Cervone (ao meio) com sua equipe de diretores do Ciesp; novo mandato termina em 2029 e passará pelo centenário da entidade - Crédito: Marcelo Chiara

O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) realizou nesta segunda-feira (4) o processo eleitoral que definiu sua nova diretoria para o mandato de 2026 a 2029. O atual presidente, Rafael Cervone, foi reeleito em um pleito tranquilo que envolveu todas as 38 diretorias regionais e quatro distritais da entidade, que reúne cerca de 8 mil empresas em todo o estado.

A nova gestão será marcada por um momento simbólico: o centenário do Ciesp, que será celebrado em 28 de março de 2028. “Estar na presidência do Ciesp rumo ao centenário é uma honra e uma grande responsabilidade. A reeleição representa a continuidade de um trabalho voltado à inovação e à defesa dos interesses da indústria”, afirmou Cervone.

Desde que assumiu a presidência em 2022, Cervone tem liderado iniciativas que modernizaram e fortaleceram o papel do Ciesp na defesa da indústria, como a ampliação da Câmara de Conciliação e Arbitragem, o apoio ao Acordo Paulista para parcelamento de débitos e a atuação junto ao BNDES para garantir mais recursos à inovação.

Outros destaques da atual gestão incluem o suporte ao programa Brasil Mais Produtivo, com meta de digitalizar milhares de empresas, e a promoção da Jornada de Transformação Digital, que já alcançou mais de 21 mil indústrias no estado. A entidade também tem incentivado a sustentabilidade com a Jornada de Descarbonização, voltada a micro e pequenas empresas.

Na crise hídrica que afetou regiões como Rio Claro, o Ciesp atuou emergencialmente com distribuição de redutores de vazão e integração com o poder público local. Já no debate da reforma tributária, a entidade defendeu uma alíquota equilibrada e a manutenção da “trava” de 26,5% durante a transição do novo sistema.

A atuação institucional do Ciesp tem sido reconhecida nacionalmente, com homenagens no Senado Federal e forte presença em fóruns internacionais como OCDE, OIT e B20.

Entre os serviços prestados aos associados, o Ciesp manteve sua estrutura de apoio com emissão de certificados, rodadas de negócios, cursos, seminários e iniciativas voltadas à diversidade racial e melhorias de infraestrutura logística.

A chapa reeleita é composta por Francesconi Júnior (1º vice-presidente), Luiz Alberto Soares Souza (2º vice), Erly Domingues de Syllos (3º vice), além dos diretores secretários e financeiros Márcia Nadalini, Elizabeth Bozza, Ubiraci Correa, Alfredo Bonduki, Demétrio Zacharias e Douver Martinho.

Diretoria Regional de São Carlos

Em São Carlos, Paulo Cesar Gíglio foi eleito como novo diretor-titular do Ciesp Regional, tendo como vices Luiz Antonio de Oliveira e Emerson Chu. A nova equipe local assume com o compromisso de fortalecer ainda mais o setor industrial na cidade e região.

