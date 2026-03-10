CiÃªncia por Elas: evento gratuito na USP SÃ£o Carlos promove debate sobre a presenÃ§a feminina na ciÃªncia

A Universidade de São Paulo (USP), no campus de São Carlos, recebe na próxima sexta-feira, 13 de março, mais uma edição do evento Ciência por Elas, que tem como objetivo promover reflexões sobre a participação feminina na ciência e na tecnologia. A programação contará com palestras e uma mesa-redonda reunindo pesquisadoras de diferentes instituições.

As atividades começam a partir das 15h, no salão de eventos da USP São Carlos, e são abertas ao público. A participação é gratuita, porém as vagas são limitadas e é necessário realizar inscrição prévia.

A mesa-redonda reunirá professoras do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP — Kalinka Castelo Branco e Kamila Rios da Hora Rodrigues — além das convidadas Cristina Kurachi, do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) da USP, e Tatiana Lobo Coelho de Sampaio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O debate será realizado logo após a palestra ministrada pela professora Tatiana e também terá transmissão ao vivo pelo YouTube.

Pessoas que não fazem parte da comunidade USP podem se inscrever pela plataforma Sympla, enquanto professores, funcionários e estudantes da universidade devem utilizar o e-mail institucional para se registrar em formulário específico.

Incentivo à participação feminina na ciência

Criado em 2019, o Ciência por Elas busca valorizar e ampliar a participação de mulheres nas áreas científicas e tecnológicas, além de promover a troca de experiências entre pesquisadoras, estudantes e profissionais. A iniciativa também apresenta trajetórias inspiradoras para estimular novas gerações a seguir carreira no meio científico.

O projeto surgiu a partir de um grupo de estudantes vinculados à Sociedade Internacional de Óptica e Fotônica e ao IFSC da USP, por meio do capítulo estudantil USP-SC SPIE Student Chapter. A proposta é destacar o papel da mulher como produtora de conhecimento e agente de transformação social.

Na edição de 2026, a programação inclui palestras científicas, momentos de diálogo e atividades de mentoria distribuídas ao longo do dia em diferentes espaços do campus da USP São Carlos.

Parcerias e apoio

O evento conta com o apoio de diversos parceiros, entre eles os capítulos estudantis USP-IFSC OPTICA Student Chapter e USP-SC IEEE Photonics Student Chapter, além do Grupo Coordenador das Atividades de Cultura e Extensão Universitária do Campus de São Carlos da USP, da Prefeitura do Campus da USP São Carlos, do Centro Cultural da USP São Carlos e do Centro de Tecnologia da Informação de São Carlos.

Também participam da iniciativa projetos do ICMC, como Meninas Programadoras e Professoras Programadoras: programa de mulher, ligados à Rede de Ensino Brasileira em Engenharias e Ciências Exatas (REBECA). A edição deste ano conta ainda com patrocinadores e apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos.

