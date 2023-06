“Ciência às 19 Horas” debate “Do etanol ao hidrogênio: 120 anos de pesquisa no Brasil”

Crédito: Divulgação

O Instituto de Física de São Carlos (IFSC) da USP realiza no próximo dia 20, terça-feira, às 19h, no Auditório “Prof. Sérgio Mascarenhas”, mais uma edição do Programa “Ciência às 19 Horas”, desta vez com a participação do professor Marcos Buckeridge (Instituto de Biociências da USP), que irá dissertar sobre o tema “Do etanol ao hidrogênio: 120 anos de pesquisa no Brasil”.

Nesta palestra, Buckeridge irá contextualizar a evolução dos acontecimentos que levaram o Brasil a estabelecer a cana-de-açúcar como cultivo de bioenergia.

Faz parte da história da ciência, bem como de tentativas bem-sucedidas e fracassadas de políticas públicas nos séculos XIX, XX e XXI. Os eventos começaram com uma política pública do Governo Imperial em 1859, apoiando a produção de açúcar a partir da cana-de-açúcar. Em 1931, o Brasil aprovou uma lei para adicionar 5% de etanol à gasolina, o que levou à criação do pró-álcool programa em 1969. Após a primeira fase, que envolveu esforços do Governo e do engenheiros (1959-2000), a segunda fase (2000 até hoje) foi mais voltada para a ciência.

Em meio de tentativas frustradas e bem-sucedidas de distribuir etanol como combustível em todo o país em 1980, o Brasil produziu carros flex nos anos 2000. No início do século XXI, a bioenergia e as ciências da cana-de-açúcar levaram o país a uma posição de liderança em pesquisa na área. O Brasil já atingiu o estágio de bem estabelecido e continua melhorando continuamente a produção comercial de bioetanol de segunda geração.

Entre os próximos desafios estão consolidação engenharia biológica da cana e o estabelecimento de sistemas de larga escala de reforma do etanol para produção de hidrogênio, que podem se conectar etanol à eletrificação.

A entrada é livre e gratuita, sendo que todas as palestras do Programa “Ciência às 19 Horas” são transmitidas pelo canal Youtube do citado programa.

