Cidades Inteligentes e Sustentáveis são tema de conferência promovida pelo NEPER/USP

O Simpósio acontece a cada dois anos, desde 2009, e se consolidou como um dos eventos mais relevantes do país no tema resíduos sólidos. O SIRS oferece ambiente adequado para colaboração, parcerias e fortalecimento de especialistas na área. Nesta edição, o encontro terá apoio do Instituto Recicleiros, parceiro do NEPER na área de pesquisas, e patrocínio da SIG, líder no fornecimento de sistemas e soluções para embalagens. Assim, consolida a união entre academia, indústria e terceiro setor, tão importante para superar os desafios impostos pela gestão de resíduos sólidos no Brasil.

Para a gerente de Sustentabilidade da SIG, Isabela De Marchi, a discussão sobre o descarte de resíduos é mais que necessária para o avanço das estratégias de reutilização de materiais e a criação de uma cadeia ética de reciclagem que de fato contribua para redução dos impactos ambientais do consumo. “A SIG apoia o desenvolvimento de ações efetivas para sanear o problema do descarte inadequado do lixo, incluindo condições justas para o catador, e a chancela do Neper/USP sobre a importância deste tema mostra que estamos no caminho certo”, destaca.

“Para nós, do Instituto Recicleiros, por meio do Vox Lab, é uma alegria imensa ter o Neper como parceiro nessa caminhada de produção de conhecimento. Participar da nona edição do SIRS é uma oportunidade muito importante de fortalecer o debate técnico e acadêmico sobre a gestão de resíduos sólidos. Com mais de 18 anos de atuação, Recicleiros leva para o evento não só sua história, mas também as experiências vividas em 14 cidades brasileiras, além de dados consolidados que podem servir à ciência e ajudar a transformar a forma como olhamos para a reciclagem no nosso país. É nesse diálogo entre prática e ciência que acreditamos ser possível avançar", afirma Mônica Alves, Pesquisadora Vox Lab, do Instituto Recicleiros.

A programação do Simpósio incluirá palestras com especialistas de diversas áreas ligadas ao tema, apresentação de trabalhos técnicos-científicos, mesas redondas e discussões em busca de soluções sustentáveis e eficientes. Entre os temas estão políticas públicas, economia circular, inclusão de catadores, logística reversa, tecnologias e inovação.

Veja alguns destaques da programação:

Programa Recicla+Pernambuco: desenvolvimento da política pública para fomentar a reciclagem inclusiva

Erich Burger (Diretor Institucional Instituto Recicleiros) e Danilo Nogueira (Gerente Geral de Economia Circular - Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha do Estado de Pernambuco)

Estratégia de Circularidade SIG: construindo uma cadeia ética de reciclagem.

Isabela de Marchi (Gerente de Sustentabilidade da SIG)

O Núcleo de Estudo e Pesquisa de Resíduos Sólidos (NEPER) da Universidade de São Paulo (USP) anuncia a nona edição do Simpósio sobre Resíduos Sólidos (SIRS), que acontece entre os dias 16 e 19 de setembro. Com o tema “Cidades Inteligentes e Sustentáveis”, o evento será realizado na Escola de Engenharia de São Carlos (EESC/USP), em formato híbrido – presencial e online.