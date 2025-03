Cidade Aracy terÃ¡ unidade do cursinho popular prÃ©-vestibular da UFSCar

Entrada do bairro Cidade Aracy em São Carlos - Crédito: divulgação

O bairro Cidade Aracy terá uma unidade do cursinho pré-vestibular da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). A informação foi divulgada pela vereadora Fernanda Castelano (PSOL) durante a sessão ordinária desta terça-feira (18).

O recurso é proveniente de uma emenda parlamentar, no valor de R$ 1 milhão, indicada pela deputada federal Erika Hilton (PSOL), que já foi estudante de gerontologia e pedagogia da UFSCar.

Segundo a vereadora do PSOL, R$ 500 mil do recurso indicado pela deputada serão para o projeto do cursinho pré-vestibular.

“Tivemos resultado do edital de emendas da deputada federal Erika Hilton, que está indicando para São Carlos R$ 1 milhão em emenda parlamentar. A deputada Erika escolheu nove cidades do interior de São Paulo e São Carlos, em razão da relação da deputada com nosso partido e com a proximidade dela com a UFSCar, foi uma dessas cidades escolhidas para receber esse recurso”, afirmou a vereadora Fernanda.

A outra parcela da emenda será destinada a um projeto de Clube de Leitura em penitenciárias femininas e, também, para a TEIA Casa de Criação.

A vereadora do PSOL afirmou que há muito tempo estava empenhada articulando para a região sul uma unidade do cursinho da UFSCar.

“Os estudantes do Cidade Aracy, do Antenor Garcia e Zavaglia têm imensa dificuldade de transporte para chegar à UFSCar no período noturno e retornar para suas casas. Então, nosso mandato insistia que era necessário levar o cursinho para essa região e, com essa emenda, nós vamos conseguir fazer isso”, ressaltou.

Durante seu discurso, a vereadora Larissa Camargo (PCDOB) celebrou a nova conquista para o bairro do Cidade Aracy.

“Quero parabenizar a Fernanda Castelano pela conquista do recurso para nossa cidade e quero falar da importância de ter um cursinho popular na região do Cidade Aracy, que tem praticamente um terço da nossa população de São Carlos. É uma região que cresce exponencialmente, mas que carece de muitos direitos. Priorizar a periferia para garantir a educação é muito importante”, salientou Camargo.

