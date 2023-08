Cidade Aracy recebe investimentos de R$ 2,6 milhões em obras de drenagem e recomposição asfáltica

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, está realizando obras no sistema de drenagem de águas pluviais (microdrenagem) com compactação e recomposição asfáltica e sarjetões, na região do bairro Cidade Aracy. Um investimento R$ 2,6 milhões com recursos próprios do município para solucionar problemas de escoamento e inundações.

Nesta quarta-feira (02/08) os secretários de Governo, Netto Donato e de Obras Públicas, João Muller, acompanhados do vereador Dé Alvim, estiveram no bairro acompanhando as obras que estão sendo realizadas pela empresa de engenharia HT Construções, vencedora do processo licitatório na modalidade tomada de preços e que abrange, em uma primeira etapa, intervenções nas avenidas Tetracampeonato e Arnoldo de Almeida Pires e na rua Natalino Sbampato.

O secretário municipal de Obras Públicas, João Muller, garante que essa é a obra de microdrenagem mais importante da gestão do prefeito Airton Garcia no bairro Cidade Aracy. “Nós vamos ampliar as redes de drenagem, construir dissipadores de energia, que é a chegada da água até o rio, para diminuir a velocidade, sendo parte de um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público de São Carlos”, explicou o secretário João Muller.

Segundo Netto Donato, secretário de Governo, o prefeito Airton Garcia está resolvendo um problema grave que ocorre no período das chuvas, quando várias casas são inundadas na parte mais baixa do bairro, devido a topografia, trazendo estragos, incômodos e até risco de vida para algumas pessoas. Todos os recursos que a Prefeitura dispõe é para obras e serviços para melhorar o dia a dia das pessoas. O município não dispõe de muitos recursos para investimento, mas com a determinação do prefeito e planejamento, vamos avançando”, afirma Netto.

As próximas etapas da obra também preveem intervenções nas ruas João Martins França, Joaquim Roda e Florisberto Aparecido da Silva. A previsão de conclusão dos trabalhos é de 150 dias.

