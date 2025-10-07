"Passarela oferece risco aos moradores", afirma Lineu

Crédito: divulgação

A passarela de madeira que une a rua Nelson Orlandi, no bairro Aracy II, à avenida Integração, na subida da serrinha da Aracy, está oferecendo risco aos pedestres, motociclistas e moradores, que passam por ali diariamente.

Atendendo a solicitações de moradores, Lineu visitou o local e constatou o péssimo estado da passarela, que está com as tábuas soltas, uma das laterais balançando e as peças de sustentação deterioradas. Diariamente, são centenas de pessoas que usam desta passarela, muitas em trabalho para entrega de mercadorias, pois passar por ali significa uma grande economia de percurso e de tempo para se locomoverem entre as ruas do bairro e empresas localizadas em outras regiões da cidade.

A moradora do local, a dona de casa Carla Diniz reclama que a passarela está deteriorada há mais de um ano e algumas pessoas já até se acidentaram ali. “Na semana passada, um ciclista teve a roda da sua bicicleta presa entre as tábuas e, no impulso, foi jogado para fora da passarela, caindo nas águas do córrego que passa por baixo. Com esse acidente, ele teve ferimentos graves e ficou sem trabalhar”, conta a moradora.

Buscando solução para o problema, o vereador protocolou requerimento à Prefeitura, solicitando a reforma urgente da passarela. “Além de oferecer risco à população, o entorno da passarela está todo sujo e abandonado. É uma falta de respeito com aqueles que vivem ali e aos que precisam passar pela passarela”, reforçou Lineu.

No documento encaminhado à Prefeitura, o vereador solicitou ainda a colocação de grama e de piso adequado, com calçadas laterais para os pedestres e a implantação de sinalizações horizontais e verticais nas duas entradas da passarela.

