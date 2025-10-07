(16) 99963-6036
terça, 07 de outubro de 2025
Cidade Aracy

"Passarela oferece risco aos moradores", afirma Lineu

07 Out 2025 - 06h41Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
"Passarela oferece risco aos moradores", afirma Lineu - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

A passarela de madeira que une a rua Nelson Orlandi, no bairro Aracy II, à avenida Integração, na subida da serrinha da Aracy, está oferecendo risco aos pedestres, motociclistas e moradores, que passam por ali diariamente.

Atendendo a solicitações de moradores, Lineu visitou o local e constatou o péssimo estado da passarela, que está com as tábuas soltas, uma das laterais balançando e as peças de sustentação deterioradas. Diariamente, são centenas de pessoas que usam desta passarela, muitas em trabalho para entrega de mercadorias, pois passar por ali significa uma grande economia de percurso e de tempo para se locomoverem entre as ruas do bairro e empresas localizadas em outras regiões da cidade.

A moradora do local, a dona de casa Carla Diniz reclama que a passarela está deteriorada há mais de um ano e algumas pessoas já até se acidentaram ali. “Na semana passada, um ciclista teve a roda da sua bicicleta presa entre as tábuas e, no impulso, foi jogado para fora da passarela, caindo nas águas do córrego que passa por baixo. Com esse acidente, ele teve ferimentos graves e ficou sem trabalhar”, conta a moradora.

Buscando solução para o problema, o vereador protocolou requerimento à Prefeitura, solicitando a reforma urgente da passarela. “Além de oferecer risco à população, o entorno da passarela está todo sujo e abandonado. É uma falta de respeito com aqueles que vivem ali e aos que precisam passar pela passarela”, reforçou Lineu.

No documento encaminhado à Prefeitura, o vereador solicitou ainda a colocação de grama e de piso adequado, com calçadas laterais para os pedestres e a implantação de sinalizações horizontais e verticais nas duas entradas da passarela.

 

Leia Também

Pela primeira vez, São Carlos ultrapassa 90 mil com carteira assinada
Trabalho 05h58 - 07 Out 2025

Pela primeira vez, São Carlos ultrapassa 90 mil com carteira assinada

Ação da UFSCar pelo Dia Mundial da Limpeza retira 14 sacos de resíduos no fragmento do Cerrado
Meio ambiente23h01 - 06 Out 2025

Ação da UFSCar pelo Dia Mundial da Limpeza retira 14 sacos de resíduos no fragmento do Cerrado

ICMC abre inscrições para o 44º Programa de Verão em Matemática
Cidade19h35 - 06 Out 2025

ICMC abre inscrições para o 44º Programa de Verão em Matemática

SAAE interdita via para reparo emergencial na rede de água
Cidade18h02 - 06 Out 2025

SAAE interdita via para reparo emergencial na rede de água

UFSCar oferece equipamento que detecta em 1 minuto a presença de metanol em bebidas
São Carlos16h49 - 06 Out 2025

UFSCar oferece equipamento que detecta em 1 minuto a presença de metanol em bebidas

Últimas Notícias