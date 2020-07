Cidadania retoma Operação Frente Fria para atender população em situação de rua

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social em parceria com a Paróquia São João Batista, pastoral de rua, Obra Lúmen, comunidade Missionária Divina Misericórdia e demais grupos de voluntários, retoma no início da noite desta quarta-feira (01/07), em virtude da queda na temperatura, os chamados plantões para atender e acolher a população em situação de rua.

Denominada “operação frente fria” a ronda será realizada enquanto permanecer a frente fria na cidade. A equipe visitará todos os pontos e os moradores serão convidados a pernoitar na Casa de Passagem (antigo Albergue Noturno) ou no espaço preparado para receber essas pessoas na Igreja São João Batista.

Além do distanciamento necessário em virtude da pandemia do novo coronavírus, durante a acolhida todos vão receber cobertores e um kit de higiene pessoal com máscaras, álcool em gel, sabonete e toalha, além de uma garrafa de água e alimentação.

A secretária de Cidadania e Assistência Social, Glaziela Solfa Marques, agradece a parceria das igrejas e entidades. “É uma parceria necessária, pois dessa forma ampliamos os atendimentos. Realmente temos algumas situações de pessoas que não aceitam ir para o acolhimento, mas durante a ronda informamos a disponibilidade desse serviço a todos e devido ao frio, muitos acabam aceitando”, conta a secretária.

A Prefeitura de São Carlos reformou a Casa de Passagem (antigo Albergue Noturno) que em virtude da pandemia está acolhendo pessoas em situação de rua agora em tempo integral para garantir a quarentena. “A população em situação de rua também tem a disposição os nossos serviços oferecidos pelo

Centro POP (Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua) que nesses dias de plantão o horário é ampliado atendendo até 19h”,

lembra o diretor da Proteção Social, Luciano Freitas Oliveira.

O Centro POP fica na rua São Joaquim, 818, no Centro. A Casa de Passagem na rua Rotary Clube, 101, na Vila Marina e a Igreja São João Batista, na rua Antonio Carlos Ferraz Sales, 1.315, no bairro São João Batista.

