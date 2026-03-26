Cidadania Itinerante leva serviÃ§os gratuitos Ã  PraÃ§a do Mercado Municipal

O Projeto Cidadania Itinerante teve início nesta quinta-feira (26), na Praça do Mercado Municipal, em São Carlos, oferecendo uma ampla gama de serviços gratuitos à população. A ação segue nesta sexta-feira (27) e no sábado (28), reunindo atendimentos essenciais em um único espaço, com o objetivo de facilitar o acesso da população a direitos e políticas públicas.

A iniciativa é promovida pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura de São Carlos. Entre os serviços disponíveis estão orientações para geração de emprego e renda por meio da Casa do Trabalhador Itinerante, atendimentos do Procon e informações do Sistema Integrado de Municípios (SIM), ampliando o suporte ao cidadão em diversas áreas.

Na área social, os moradores também podem realizar atualização do Cadastro Único (CadÚnico), além de acessar serviços da Secretaria Itinerante da Pessoa com Deficiência e da Secretaria da Família. Nesta sexta-feira (27), a Secretaria Municipal do Clima e Meio Ambiente participa da ação com a doação de mudas, incentivando práticas sustentáveis.

Para receber atendimento, é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF, comprovante de endereço e Carteira de Trabalho, que pode ser física ou digital.

A orientadora social do projeto, Ana Paula Rodrigues, destacou a diversidade dos serviços oferecidos. Segundo ela, a iniciativa contempla desde a emissão de documentos até atendimentos voltados à inclusão social. “Estamos fazendo atendimento no município de São Carlos, oferecendo diversos serviços, todos de forma gratuita. São serviços de documentação, como emissão de segunda via de CPF, título de eleitor, carteira de trabalho digital, cartão do idoso, cartão de estacionamento do idoso e do jovem, CIPTEA, elaboração de currículo, consulta no Serasa e ofícios de nascimento, casamento e óbito. É um serviço importante para que você exerça sua cidadania”, afirmou.

A chefe de seção do Cadastro Único, Daniela Gangi Fernandes, também ressaltou a importância da ação para ampliar o acesso aos programas sociais. “Estamos realizando cadastramento, atualização e emissão de declarações. Estaremos aqui nesta sexta-feira e sábado para atender a população”, explicou.

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