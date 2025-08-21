Cidadania intensifica ações de combate a violência contra a mulher

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania de São Carlos, por meio da Seção de Políticas para as Mulheres, ampliou neste mês as atividades da campanha Agosto Lilás, movimento nacional de mobilização pelo fim da violência contra a mulher.

A iniciativa também celebra os 19 anos da Lei Maria da Penha, considerada um dos principais marcos legais na proteção e garantia dos direitos das mulheres no Brasil. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância da legislação, divulgar canais de denúncia e reforçar mecanismos de enfrentamento da violência doméstica e familiar.

Programação e atividades

As ações incluem rodas de conversa e a distribuição de materiais informativos nos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) e nos Centros de Convivência de São Carlos. As atividades buscam orientar sobre direitos das mulheres, fortalecer a autonomia e ampliar a rede de proteção.

Declarações

A secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, Gisele Santucci, destacou a importância da mobilização:

“O Agosto Lilás é um chamado para toda a sociedade. A Lei Maria da Penha salvou e continua salvando vidas, mas o combate à violência contra a mulher não é tarefa apenas do poder público. É um compromisso coletivo. Precisamos falar sobre o tema, orientar, acolher e, principalmente, incentivar a denúncia para que nenhuma mulher se sinta sozinha diante da violência”.

Já Patrícia Néo, responsável pela Seção de Políticas para as Mulheres, reforçou o convite à participação da comunidade:

“Violência contra a mulher não tem desculpa. Denuncie e participe dessa causa”.

Onde buscar ajuda

As mulheres em situação de violência podem procurar atendimento no Centro de Referência em Direitos Humanos, além de registrar boletins de ocorrência de forma online.

Denúncias também podem ser feitas pelos canais:

180 – Central de Atendimento à Mulher;

190 – Polícia Militar;

153 – Guarda Municipal, que conta com a Patrulha Maria da Penha.

A campanha segue durante todo o mês de agosto com atividades voltadas à conscientização e ao fortalecimento da rede de apoio às mulheres.

