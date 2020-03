Cidadania concentra atendimentos na sede da secretaria

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social reorganizou a forma de atendimento dos diversos programas atendidos pela pasta, entre eles do Cadastro Único (bolsa família e benefícios em geral) e de atendimento de mulheres vítimas de violência.

Em cumprimento ao Decreto Municipal Nº 140 e a partir desta terça-feira (24/03), também ao decreto estadual, que dispõe sobre as medidas restritivas em virtude da pandemia do novo coronavírus, reforça que todo atendimento está concentrado na sede da Secretaria, localizada na rua Conde do Pinhal, 2.228, porém via telefone, pelos números 3371 2290 e 3371 1122.

De acordo com a Glaziela Solfa Marques a equipe está atendendo, pelo telefone, as emergências e passando as orientações sociais. “Dependendo da situação estamos agendando o atendimento presencial, sempre observando os protocolos de recomendações. A maior procura está relacionada ao Cadastro Único em virtude do Bolsa Família”, revela a secretária de Cidadania e Assistência Social.

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo que o governo conheça melhor a realidade socioeconômica dessa população. Nele, são registradas as características da residência, a identificação de cada pessoa, a escolaridade, a situação de trabalho e renda, entre outras informações.

“No Cadastro Único aqui em São Carlos recebíamos de 120 a 150 pessoas diariamente. A seção é a porta de entrada de diversos programas”, justifica a secretária.

Outra preocupação da Secretaria é o Centro de Atendimento à População em Situação de Rua, conhecido como Centro POP. “Estamos com atividades durante o dia para manter os moradores em situação de rua na unidade. Como vamos oferecer alojamento noturno, a partir dessa terça-feira (24/03) o atendimento será transferido para o Centro da Juventude Elaine Viviani, no Jardim Monte Carlo”, explica Glaziela Solfa Marques, lembrando que a unidade atende mais de 60 pessoas diariamente.

A Casa de Passagem (albergue noturno) também está oferecendo atividades assim como a Casa Divina Misericórdia. O objetivo é conscientizar essa população quanto ao novo coronavírus, oferecendo abrigo e proteção.

A Secretaria de Cidadania e Assistência Social realiza o atendimento pelos telefones 337-2290 e 3371-1122, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

