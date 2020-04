Ciclistas e amigos continuam com ações sociais em São Carlos

Crédito: Divulgação

Mais uma ação dos ciclistas de São Carlos foi realizada nesse momento em que o mundo mais necessita de solidariedade e amor. Desta vez, o Pedala São Carlos, Macucos, SST, entre outros, em conjunto com Amigos da Paixão Sertaneja, e voluntários que abraçam a causa, como Patrícia Nazzari, Tiago Azenha, Flávia Torresan, ao lado do Rotary São Carlos do Pinhal, e ainda o Grupo Doe Muuuuuuuito Leite, realizaram na última segunda-feira, 6, e nesta quarta-feira, 8, a entrega de produtos de limpeza, higiene pessoal, alimentos, inclusive ovos de chocolate, bem como kits de higiene pessoal personalizados ao internos do Abrigo de Idosos Dona Helena Dornfeld.

A ação teve como meta atender uma demanda solicitada pela diretoria da entidade filantrópica. "O Abrigo não consegue se manter apenas com suas rendas. Desta forma as doações por parte da população em geral são sempre bem-vindas. Tivemos a graça de receber desses meninos e meninas uma ajuda extra, muito obrigada", comentou a direção do Abrigo.

Os ciclistas Matheus, Coxinha e Samuel criaram um grupo de Whatsapp onde a mobilização foi intensa e rápida e em 10 dias conseguiram várias doações.

Coxinha um dos organizadores destaca: "A solidariedade e o ato de doar já são marcas registradas dos ciclistas". Vale destacar que as doações não param, quem sentir que pode ajudar, basta fazer sua parte. "Estamos passando por um momento onde muitas coisas estão acontecendo e ajudar o próximo faz toda diferença", salientou Matheus Fontana um dos organizadores. Outras ações serão desenvolvidas nesse período em prol de mais pessoas que necessitam. "Os ciclistas não param por aí, tem muito o que fazer e com a ajuda da sociedade em geral podemos levar amor e caridade ao próximo" comentou Samuel Generoso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também