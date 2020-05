Ciclista que sofreu grave acidente continua na UTI

Crédito: Arquivo Pessoal

A ciclista Vanessa Chimirri, de 36 anos, que sofreu um grave acidente na tarde do último domingo (18), continua internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de São Carlos.

Boatos se espalharam nas redes sociais que ela tinha tido morte cerebral decretada, mas o filho desmentiu. "A morte cerebral da minha mãe não foi confirmada. O último exame encontrou três artérias com fluxo sanguíneo. Continuem orando. O quadro é gravíssimo, mas é com compatível com vida", postou Vinicius Chimirri no Facebook.

O acidente

Vanessa pedalava com o marido pela avenida Tancredo Neves, quando sofreu uma queda e bateu fortemente a cabeça contra o asfalto. Ela foi socorrida pelo Samu com traumatismo craniano grave.

