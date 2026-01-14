Chuvas intensas marcam o início de janeiro em São Carlos

Motociclista transita pela chuva em São Carlos - Crédito: SCA

O início de janeiro tem sido marcado por instabilidade climática e chuvas frequentes em São Carlos. Entre os dias 13 e 21 de janeiro, a previsão meteorológica indica pancadas diárias, com volumes de precipitação variando entre 2 mm e 15 mm por dia. As temperaturas máximas devem oscilar entre 26°C e 33°C, enquanto as mínimas permanecem estáveis, entre 17°C e 19°C.

De acordo com dados da Defesa Civil, até o dia 13 de janeiro já haviam sido registrados 105 mm de chuva no município, o que representa pouco mais de um terço da média histórica do mês, estimada em 303,2 mm. A previsão é de que, até o final de janeiro, o acumulado chegue a 307,58 mm, superando a média esperada. Em dezembro de 2025, São Carlos registrou 281,60 mm de precipitação, índice abaixo da média histórica de 303,3 mm.

Na terça-feira (13/01), a Defesa Civil registrou uma chuva de rápida formação que acumulou cerca de 50 mm em curto período. Segundo o diretor da Defesa Civil, Pedro Caballero, apesar da intensidade da chuva, não houve registros de alagamentos relacionados a córregos, resultado do trabalho contínuo de limpeza e manutenção realizado pela Secretaria de Conservação e Qualidade Urbana em conjunto com o SAAE.

O único ponto de transtorno foi registrado na rotatória do Cristo, na avenida Tancredo Neves, onde o sistema de bueiros ficou temporariamente entupido por detritos arrastados pela enxurrada, como lixo e restos de construção.

Pedro Caballero alertou para a continuidade das chuvas até o dia 20, principalmente no período da tarde, devido à formação rápida de nuvens do tipo cúmulos-nimbos. Essas nuvens, de grande desenvolvimento vertical, são capazes de provocar tempestades intensas, com rajadas de vento e descargas elétricas. Segundo ele, esse tipo de precipitação é classificado como chuva convectiva, formada pelo aquecimento do ar úmido que sobe rapidamente, condensa e precipita de forma intensa e localizada.

“É importante que a população se proteja, evite circular durante as chuvas mais fortes e, ao identificar qualquer situação de risco, saia imediatamente da via. A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal permanecem em estado de atenção durante toda a semana”, destacou Caballero.

A Prefeitura de São Carlos reforça que os canais de emergência estão disponíveis para atendimento à população: 153 da Guarda Municipal, 193 do Corpo de Bombeiros, 190 da Polícia Militar e 199 da Defesa Civil. O Plano de Contingência segue ativo para resposta rápida em situações de emergência.

