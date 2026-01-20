Volume de chuva em janeiro já chega a 260 mm em São Carlos

Córrego próximo ao shopping durante chuva forte em São Carlos - Crédito: SCA

O diretor da Defesa Civil de São Carlos, órgão vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Pedro Caballero, fez um balanço das condições climáticas recentes e reforçou o alerta à população diante das chuvas típicas do verão, que continuam atingindo a região.

Segundo Caballero, o último fim de semana foi marcado por forte instabilidade. Entre sexta-feira e domingo, o volume de chuva chegou a cerca de 100 milímetros — o equivalente a 100 litros de água por metro quadrado. Com isso, o acumulado do mês de janeiro já soma 260 milímetros, aproximando-se da média histórica prevista, que é de 290 milímetros.

“Ainda estamos na metade do mês e a expectativa é de que chova pelo menos mais 40 milímetros”, explicou.

A previsão meteorológica para os próximos dias indica a continuidade do padrão de alternância entre sol, calor e pancadas de chuva. De acordo com o diretor, além da precipitação, há possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento.

“São chuvas de curta duração, mas com grande intensidade, que podem causar enxurradas. É fundamental que as pessoas não tentem atravessar áreas alagadas e procurem abrigo seguro durante as tempestades”, alertou.

Caballero informou ainda que a sexta-feira e o sábado devem ter tempo firme, sem previsão de chuva. Já no domingo, a instabilidade volta a predominar. Ele explicou que esse comportamento é característico das chamadas chuvas convectivas, comuns no verão.

“As manhãs costumam ser mais estáveis, mas a partir do meio-dia o tempo muda, o calor acumulado favorece a formação das nuvens e a chuva chega. É um cenário típico deste período chuvoso”, destacou.

Dados do boletim meteorológico de São Carlos reforçam a intensidade das precipitações. No dia 18 de janeiro, foram registrados 49,2 milímetros de chuva. Entre os dias 16 e 19, o acumulado chegou a 100 milímetros. Já no dia 19, entre a meia-noite e as 7 horas da manhã, choveu 29,4 milímetros. Apesar dos altos volumes, não houve registro de transtornos na cidade.

O diretor da Defesa Civil ressaltou que a Prefeitura mantém equipes de prontidão para atender a população em casos de emergência.

“A Secretaria de Segurança Pública, a Defesa Civil, a Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estão mobilizados para garantir a segurança da comunidade”, afirmou.

Ao final, Caballero reforçou a importância da prevenção e do respeito às orientações de segurança.

“O mais importante é pensar na proteção. Evitar riscos durante chuvas fortes e tempestades com raios é essencial para que todos possam seguir suas rotinas com segurança”, concluiu.

