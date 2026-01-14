(16) 99963-6036
SAAE reforça atendimento emergencial frente às chuvas em São Carlos

14 Jan 2026 - 07h21Por Jessica Carvalho R
O forte volume de chuva registrado na terça-feira (13/01) em São Carlos provocou situações de atenção em diferentes pontos da cidade. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) informou que o Córrego do Monjolinho atingiu nível de perigo na região da Rotatória do Cristo e segue sob monitoramento constante.

Outros córregos da cidade, como Gregório, Simeão, Medeiros (Bicão), Tijuco e Mineirinho, permanecem dentro da normalidade, sem registros de transbordamento. As bacias de detenção, inclusive a da rotatória do shopping, foram vistoriadas e estão funcionando normalmente.

O SAAE também registrou interrupções no fornecimento de energia elétrica que afetaram sistemas de abastecimento, especialmente nas regiões do Douradinho, Novo Horizonte, Terra Nova e Ipanema. No poço do Douradinho, um raio danificou equipamentos de comunicação, exigindo manutenção no conjunto motobomba submersa.

Além disso, houve registro de retorno de esgoto no bairro Mirante do Bela Vista, atingindo algumas residências. Equipes da Gerência de Operações de Esgoto foram acionadas para atendimento emergencial.

O SAAE reforça que segue em estado de atenção, com equipes mobilizadas para minimizar transtornos à população e monitorar a situação durante as chuvas.

