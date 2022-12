Chuva volta a trazer destruição e luto para São Carlos

Rotatória do Cristo alagada - Crédito: reprodução

São Carlos foi atingida por duas tempestades em menos de 18 horas nesta quarta-feira. A chuva acumulada chegou a 241.2 milimetros, o equivalente a 87% da média estimada para todo o mês de dezembro, que sempre é um dos mais chuvosos.

As tempestades causaram diversos pontos de alagamento e interdição em toda a cidade. Especialmente na rotatória do Cristo, na Praça Itália e no centro, junto ao mercado público. Os prejuízos atingiram de maneira drástica comerciantes do centro, proprietários de automóveis e residências em diversos bairros. A infraestrutura urbana, com asfalto, pontes, muros e outros equipamentos também foi fortemente atingida.

O caso mais grave foi a morte de uma moradora do bairro Azulville, em uma fatalidade ocorrida durante uma enxurrada.

Logo após cessar a chuva, a Prefeitura se mobilizou na recuperação, limpeza e atendimento às regiões atingidas. O trabalho entrou pela madrugada.

Segundo a Prefeitura, o trabalho emergencial, se soma às ações tomadas nos últimos anos, como a construção de piscinões para a retenção de águas pluviais, implantação de drenagem em bairros historicamente sem esta infraestrutura, e em obras de combate à enchentes na região central.

Leia Também