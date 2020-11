Crédito: Reprodução

Novamente os comerciantes da baixada do Mercado Municipal voltam a sofrer com o velho problema das enchentes.

Por causa do temporal que atingiu a cidade no final da tarde desta sexta-feira (13), nas ruas do Centro ficaram alagadas.

Em imagens recebidas pelo SCA é possível ver um carro boiando na água.

O SCA acompanha os problemas causados pela forte chuva.

