Céu carregado sobre o centro - Crédito: Lourival IZaque

Nuvens carregadas se formam sobre São Carlos na manhã desta segunda-feira. Segundo radares do IPMET de Bauru, chuvas se aproximam da cidade pelo setor sul (Cidade Aracy).

Nesta segunda-feira, uma nova frente fria chega ao estado de São Paulo, organizando e intensificando as instabilidades, deixando o céu nublado com chuvas e trovoadas isoladas nas regiões paulistas. Temperaturas entrarão em declínio, no decorrer do dia.

