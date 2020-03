Crédito: Arquivo SCA

Segunda-feira (16/03) a Quinta-feira (19/03)

As condições de instabilidade retornaram ao estado de São Paulo. Desta forma, haverá variação de nebulosidade e ocorrência chuvas e trovoadas isoladas, em várias regiões do estado, especialmente a partir do período da tarde.

IPMET

