Chuva intensa derruba árvores e interdita vias em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino é Colaborador

A forte chuva que atingiu São Carlos na tarde desta terça-feira, 9, provocou a queda de várias árvores em diversos pontos da cidade. Uma das ocorrências aconteceu na Rua Capitão Alberto Mendes Júnior, na Vila Costa do Sol, onde um exemplar do tipo “chorão” cedeu e acabou interditando metade da via.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e utilizaram motosserras para realizar o corte dos galhos e remover a árvore, liberando novamente o trânsito no local. Apesar dos transtornos, não houve registro de vítimas.

