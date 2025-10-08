Chuva fraca atinge bairros de São Carlos nesta quarta-feira

Um leve chuvisqueiro foi registrado na tarde desta quarta-feira (8) em alguns bairros da região norte de São Carlos, entre eles a Vila Marina e a Vila Celina. Logo em seguida, rajadas de vento moderadas também foram percebidas pelos moradores da região.

De acordo com o IPMet de Bauru, a frente fria se desloca pelo litoral paulista, mantendo condições de instabilidade em diversas regiões. O instituto aponta muita nebulosidade e ocorrência de chuvas e trovoadas isoladas, principalmente nas áreas nordeste, centro-leste, leste e sul do estado.

As temperaturas devem entrar em declínio nas próximas horas, o que deve amenizar o calor registrado nos últimos dias e trazer sensação de frio em parte do interior paulista.

Leia Também