(16) 99963-6036
quarta, 08 de outubro de 2025
Cidade

Chuva fraca atinge bairros de São Carlos nesta quarta-feira

08 Out 2025 - 15h44Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Chuva fraca atinge bairros de São Carlos nesta quarta-feira -

Um leve chuvisqueiro foi registrado na tarde desta quarta-feira (8) em alguns bairros da região norte de São Carlos, entre eles a Vila Marina e a Vila Celina. Logo em seguida, rajadas de vento moderadas também foram percebidas pelos moradores da região.

De acordo com o IPMet de Bauru, a frente fria se desloca pelo litoral paulista, mantendo condições de instabilidade em diversas regiões. O instituto aponta muita nebulosidade e ocorrência de chuvas e trovoadas isoladas, principalmente nas áreas nordeste, centro-leste, leste e sul do estado.

As temperaturas devem entrar em declínio nas próximas horas, o que deve amenizar o calor registrado nos últimos dias e trazer sensação de frio em parte do interior paulista.

Leia Também

Bazar beneficente acontece neste sábado na Igreja São Domingos
Peças a R$215h40 - 08 Out 2025

Bazar beneficente acontece neste sábado na Igreja São Domingos

Santuário da Babilônia celebra a Padroeira do Brasil neste domingo
Catolicismo 15h24 - 08 Out 2025

Santuário da Babilônia celebra a Padroeira do Brasil neste domingo

Embrapa: método simplifica medição de carbono no solo com laser e IA
Cidade15h23 - 08 Out 2025

Embrapa: método simplifica medição de carbono no solo com laser e IA

UFSCar seleciona bolsista de Treinamento Técnico Fapesp em Ciências Ambientais e Gestão de Dados
Cidade14h21 - 08 Out 2025

UFSCar seleciona bolsista de Treinamento Técnico Fapesp em Ciências Ambientais e Gestão de Dados

Carteirinha Escolar digital já pode ser acessada pelo app Poupatempo
Educação12h08 - 08 Out 2025

Carteirinha Escolar digital já pode ser acessada pelo app Poupatempo

Últimas Notícias