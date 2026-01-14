(16) 99963-6036
Chuva forte pode retornar a São Carlos nesta quarta-feira

14 Jan 2026 - 07h12Por Da redação
Foto enviada ao SCA mostra chuva sobre a cidade - Crédito: SCAFoto enviada ao SCA mostra chuva sobre a cidade - Crédito: SCA

São Carlos pode enfrentar mais chuva intensa nesta quarta-feira (14), após a cidade registrar mais de 50 milímetros de precipitação na noite de terça-feira (13).

Um dos pontos mais críticos foi a rotatória do Cristo, onde o acúmulo de água na via ocorreu devido à obstrução de bocas de lobo. Equipes de limpeza e manutenção foram acionadas para desobstruir os bueiros e normalizar o tráfego.

De acordo com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMET) de Bauru, a atuação de um sistema de baixa pressão mantém o tempo instável em São Paulo, podendo provocar novas chuvas ao longo do dia.

A população é orientada a redobrar a atenção, principalmente em áreas já afetadas por alagamentos.

