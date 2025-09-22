Chuva forte causa queda de árvores e transtornos em São Carlos

Árvore caiu na rua Nove de Julho - Crédito: SCA

A forte chuva acompanhada de ventos intensos que atingiu São Carlos na tarde desta segunda-feira (22) provocou diversos estragos em diferentes pontos da cidade.

Segundo informações apuradas pelo São Carlos Agora, um galho de árvore caiu e interditou a rua Nove de Julho, na região central. Já na Vila Prado, uma árvore de grande porte tombou na esquina da rua Estado com a rua Luisão, bloqueando a via. Moradores do Cruzeiro do Sul relatam falta de energia.

Outro registro ocorreu na rua Roberto Martines, no Recreio São Judas Tadeu, onde uma árvore caiu e também causou transtornos para os moradores. Além disso, na avenida Getúlio Vargas, um outdoor não resistiu à força da ventania e ficou danificado.

Na imediações da escola Sebastião de Oliveira Rocha, árvores caíram sobre a fiação. Uma árvore também caiu na esquina da avenida Araraquara com a rua Colômbia.

Na avenida Doutor Teixeira de Barros, outra árvore caiu sobre a via, mas o trânsito não precisou ser interditado.

Apesar dos estragos, não há informações sobre feridos até o momento.

