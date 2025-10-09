(16) 99963-6036
quinta, 09 de outubro de 2025
Cidade

Chuva forte atinge São Carlos e região nesta quinta-feira

09 Out 2025 - 17h09Por Da redação
O tempo fechou rapidamente na tarde desta quinta-feira (9) em São Carlos, e neste momento chove forte em vários pontos da cidade, principalmente na região norte, onde há registro de ventos intensos e queda de temperatura.

Em Descalvado e municípios vizinhos, também há relatos de chuvas intensas. De acordo com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMET) de Bauru, há possibilidade de queda de granizo em áreas isoladas da região central do Estado de São Paulo.

A recomendação é que motoristas e pedestres redobrem a atenção durante o deslocamento, evitem áreas alagadas e fiquem atentos a possíveis descargas elétricas e rajadas de vento.

Segundo o IPMET, as instabilidades devem permanecer ativas nas próximas horas, com tendência de tempo instável também durante a noite.

