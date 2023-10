Chuva forte atinge região do Cidade Aracy; veja vídeo

SIGA O SCA NO

04 Out 2023 - 17h26

04 Out 2023 - 17h26 Por Da redação

Crédito: reprodução

Choveu forte durante a tarde desta quarta-feira (4), na região norte de São Carlos. Um dos bairros mais afetados foi o Cidade Aracy.

Um leitor enviou via Whatsapp do SCA vídeo da antiga rua 13, onde a enxurrada tomou conta da via.

A previsão do tempo aponta que pode chover mais nas próximas horas, contudo, a quinta-feira (5) deverá ser marcada por mais chuvas, desta vez de forma mais generalizada, devido a chegada de uma frente fria no litoral paulista. Há previsão também de ligeira queda nas temperaturas.

