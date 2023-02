Chuva forte atinge a região do Botafogo em São Carlos

Forte pancada de água na região do Botafogo causou grandes enxurradas - Crédito: Divulgação

Em 31 dias de janeiro, somente seis dias sem chuva e 567 mm de água, o que proporcionou mais que o dobro da média dos últimos 17 anos segundo a Defesa Civil (equivalente a 250,5 mm).

E para “manter a média” das precipitações, no primeiro dia de fevereiro, no início da tarde o tempo literalmente “fechou” em São Carlos e mais uma pancada d’água foi registrada.

Na região do Jardim Botafogo, por exemplo, a força da chuva foi considerada excessiva por parte dos moradores. Uma leitora do São Carlos Agora encaminhou fotos e disse que a chuva era tão forte que estava impossível até para dirigir veículos com segurança.

MAIS ÁGUA

De acordo com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp de Bauru a instabilidade no clima permanecerá por mais alguns dias no início do segundo mês de 2023. A princípio, pelo menos até domingo, 5, segundo atualização realizada na manhã desta quarta-feira, 1.

