A chuva forte que atingiu principalmente a região do Cidade Aracy na tarde desta sexta-feira (13) abriu um grande buraco no canteiro central na Avenida Regit Arabe, umas das principais do bairro.

Uma leitora registrou o ocorrido e encaminhou uma foto via whatsapp ao SCA.

