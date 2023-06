Chuva e frio continuam nesta quarta-feira (31)

Chuva - Crédito: Pixabay

Quarta-feira (31/05)

O deslocamento de um cavado, região de baixa pressão atmosférica, sobre o estado de São Paulo, mantém a condição de instabilidade na maior parte do estado de São Paulo, deixando o céu nublado com ocorrências de chuvas, exceto no setor oeste que segue com céu parcialmente nublado, sem chuva, devido à entrada de um sistema de alta pressão. As temperaturas continuarão baixas em todo o estado.

Quinta-feira (01/06)

A região de baixa pressão, desloca-se para o litoral do estado de São Paulo durante a quinta-feira, mantendo o céu encoberto, com áreas de chuvas e ventos mais intensos no litoral paulista. Nas demais regiões do estado, a entrada de um sistema de alta pressão, favorece as condições de céu parcialmente nublado e sem chuva. Temperaturas estáveis.

Sexta-feira (02/06) até Domingo (04/06)

Sistema de alta pressão atua sobre o estado de São Paulo, deixando o Tempo estável com pouca nebulosidade e sem previsão de chuva. Temperaturas estáveis.

