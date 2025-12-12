(16) 99963-6036
sexta, 12 de dezembro de 2025
Temporal

Chuva derruba árvore de grande porte e causa queda de dois postes no Presidente Collor

Rua José Mário Gonçalves ficou interditada após o incidente e equipes da CPFL e do trânsito atuaram no local

12 Dez 2025 - 16h05Por Flávio Fernandes
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Chuva derruba árvore de grande porte e causa queda de dois postes no Presidente Collor - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

A forte chuva registrada na tarde desta sexta-feira (12), provocou transtornos após a queda de uma árvore de grande porte no bairro Presidente Collor, em São Carlos.

Segundo informações com a copa e o solo encharcado pela chuva intensa, a árvore acabou cedendo e tombou sobre a fiação elétrica na Rua José Mário Gonçalves. O impacto foi suficiente para puxar e derrubar dois postes, deixando a via totalmente interditada. 

Apesar do susto e dos danos materiais, não houve registro de feridos e os oradores relataram momentos de apreensão com o barulho da queda e o risco oferecido pela rede elétrica rompida. Equipes da CPFL foram acionadas e realizaram a retirada da árvore, além dos trabalhos de reparo na rede elétrica e substituição dos postes danificados.

Agentes de trânsito também estiveram no local para isolar a área, orientar motoristas e garantir a segurança de pedestres. Devido ao incidente, moradores da região ficaram sem energia elétrica.

O fornecimento deve ser restabelecido, após a conclusão dos serviços de manutenção.

Leia Também

SAAE anuncia redução de pressão de água nesta sexta-feira (12)
Cidade10h48 - 12 Dez 2025

SAAE anuncia redução de pressão de água nesta sexta-feira (12)

IFSC/USP se destaca em Brasília com prêmio Embrapii/Sebrae
Cidade08h23 - 12 Dez 2025

IFSC/USP se destaca em Brasília com prêmio Embrapii/Sebrae

Idosa de São Carlos recupera R$ 90 mil perdidos em golpe
Caso raro 07h20 - 12 Dez 2025

Idosa de São Carlos recupera R$ 90 mil perdidos em golpe

Sebrae e Prefeitura apresentam diagnóstico para fortalecer turismo em São Carlos
Cidade23h45 - 11 Dez 2025

Sebrae e Prefeitura apresentam diagnóstico para fortalecer turismo em São Carlos

Clima é destaque em audiência do Plano Diretor
Cidade20h13 - 11 Dez 2025

Clima é destaque em audiência do Plano Diretor

Últimas Notícias