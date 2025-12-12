Chuva derruba árvore de grande porte e causa queda de dois postes no Presidente Collor

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

A forte chuva registrada na tarde desta sexta-feira (12), provocou transtornos após a queda de uma árvore de grande porte no bairro Presidente Collor, em São Carlos.

Segundo informações com a copa e o solo encharcado pela chuva intensa, a árvore acabou cedendo e tombou sobre a fiação elétrica na Rua José Mário Gonçalves. O impacto foi suficiente para puxar e derrubar dois postes, deixando a via totalmente interditada.

Apesar do susto e dos danos materiais, não houve registro de feridos e os oradores relataram momentos de apreensão com o barulho da queda e o risco oferecido pela rede elétrica rompida. Equipes da CPFL foram acionadas e realizaram a retirada da árvore, além dos trabalhos de reparo na rede elétrica e substituição dos postes danificados.

Agentes de trânsito também estiveram no local para isolar a área, orientar motoristas e garantir a segurança de pedestres. Devido ao incidente, moradores da região ficaram sem energia elétrica.

O fornecimento deve ser restabelecido, após a conclusão dos serviços de manutenção.

