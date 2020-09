Crédito: Whatssapp SCA - (16) 99633-6036

Choveu forte em vários pontos de São Carlos na tarde desta segunda-feira (28).

Leitores entraram em contato via Whatsapp do portal (16 - 99963-6036) informando que no Eduardo Abdelnur, Cidade Aracy, Santa Felícia e Santa Angelina choveu granizo.

Até o momento não há informações de transtornos causados pela chuva.

