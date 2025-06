Chuva chega com raios e trovões nesta terça-feira

Conforme antecipado pela previsão do tempo, a chuva chegou durante a madrugada desta terça-feira (3) na região. Por volta das 5h, os moradores foram surpreendidos por fortes trovões acompanhados de diversos raios. Em seguida, a chuva teve início.

De acordo com o IPMET de Bauru, áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão mantêm o céu com muita nebulosidade ao longo do dia, com possibilidade de chuvas isoladas, algumas acompanhadas por trovoadas. As temperaturas apresentam leve declínio.

Para quarta-feira (04) e quinta-feira (05), a tendência é de diminuição das instabilidades sobre o estado de São Paulo. Ainda assim, há previsão de chuvas isoladas, especialmente durante o período da tarde. As temperaturas devem voltar a subir gradualmente.

