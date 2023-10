Veja fotos de como ficou o Bicão após temporal de domingo

SIGA O SCA NO

02 Out 2023 - 16h30

02 Out 2023 - 16h30 Por Jessica Rodrigues

Bicão foi afertado pelo temporal - Crédito: Whatsapp SCA

O Parque do Bicão, na zona sul de São Carlos, voltou a ser afetado pela chuva na noite deste domingo (1º).

Leitores enviaram imagens ao Whatsapp do SCA mostrando como ficou o local após o temporal. Nas fotos é possível ver muita sujeira, galhos e lama espalhados por vários pontos. Peixes mortos que viviam no lago foram encontrados do lado de fora.

Também é possível verificar árvores caídas. Um pato nadando no lago cheio de sujeira chama a atenção.

