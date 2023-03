Chuva causa interdições e queda de árvore em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

As fortes chuvas voltaram a causar transtornos em alguns pontos de São Carlos, na tarde deste sábado (04).

A alça da rotatória do Cristo, no sentido Comendador Alfredo Maffei - shopping e a Avenida Francisco Pereira Lopes, no sentido Casa Branca - shopping, precisaram ser interditadas, pois o córrego Mineirinho transbordou.

No Parque Santa Mônica, na Rua Urano Martins, uma árvore caiu, ficando parcialmente interditada.

A equipe de terraplanagem realizou a limpeza das vias e por sorte não houve maiores transtornos.

