Alagmento na rotatória do Cristo - Crédito: WhatsApp

A forte chuva desta quarta-feira à noite provocou alagamento na Avenida Tancredo Neves, nas proximidades da rotatória do Cristo, perto do McDonald's. Imagens enviadas ao WhatsApp do SCA mostram a via completamente alagada.

Alguns motoristas preferiram não arriscar e retornaram pela contramão da avenida.

