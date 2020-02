Crédito: Whatsapp SCA

A chuva que atinge São Carlos desde as primeiras horas do dia abriu um buraco de grandes dimensões no asfalto da avenida Getúlio Vargas.

Os motoristas e principalmente motociclistas que irão transitar no sentido rodovia/Praça Itália devem ter cautela devido ao risco de acidentes.

