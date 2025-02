Pancadas de chuva atingem bairros de São Carlos

Rua no Cruzeiro do Sul chegou a ficar alagada -

Na tarde desta terça-feira, a chuva chegou a diversos bairros de São Carlos. Moradores do Aracy 2, Boa Vista, Jardim Beatriz, Jardim Cruzeiro do Sul e CDHU registraram precipitações intensas.

Enquanto isso, uma nova frente fria se aproxima do litoral paulista, trazendo previsão de chuvas e trovoadas, especialmente no período da tarde e nas regiões oeste, sul e leste do estado. Apesar da instabilidade, as temperaturas seguem elevadas, podendo atingir 36°C em São Carlos, com sensação térmica acima dos 40°C.

