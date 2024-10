Chegada de um novo sistema frontal pode provocar pancadas de chuva nesta sexta-feira

Sexta-feira amanheceu com céu parcialmente nublado -

Sexta-feira (11/10)



A chegada de um novo sistema frontal, intensifica as instabilidades sobre o estado de São Paulo, e são previstas chuvas mais intensas, com descargas elétricas e rajadas de ventos ocasionais em algumas localidades do estado ao longo do dia. Temperaturas em declínio.

Sábado (12/10)



Sistema frontal desloca-se para o Rio de Janeiro e o Tempo volta a ficar estável, com céu parcialmente nublado, a partir do oeste e centro-oeste do estado de São Paulo, devido à entrada da alta pressão pós-frontal. Apenas na faixa leste e no norte/nordeste do estado, há previsão para chuvas isoladas, em função da proximidade da frente fria e da circulação dos ventos úmidos do oceano. Temperaturas em gradativa elevação.

Domingo (13/10) e Segunda-feira (14/10)



Tempo estável em todo estado de São Paulo, com céu claro a parcialmente nublado na faixa leste e sem previsão de chuva. Temperaturas amenas na faixa costeira paulista e elevadas nas outras regiões do estado. (IPMET)

