Frio - Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma nova frente fria é esperada no oceano Atlântico, altura do estado de São Paulo. Como consequência, a Tendência indica aumento da nebulosidade, sem chuva em grande parte do estado de São Paulo, exceto no sul e leste do estado, onde está previsto: céu nublado com chuvas fracas e temperaturas em ligeiro declínio. (Fonte IPMET)

Leia Também