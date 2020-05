"Charreata" surpresa dá boas vindas para a pequena Helena e emociona mamãe

Daiane emocionada em frente a residência: carinho das amigas em uma charreata surpresa - Crédito: Daniela Merola

Por conta da quarentena causada pela pandemia da Covid-19, um grupo de amigas resolveu reinventar a maneira de realizar um chá de bebê e na tarde deste sábado, 9, véspera do Dia das Mamães promoveram uma “charreata” para anunciar a chegada da mais nova são-carlense, a pequena Helena e causou uma profunda emoção em sua mamãe.

As amigas do grupo "Luluzinha" criaram um grupo de WhatsApp para idealizar a charreata de Helena e foram adicionando amigas e familiares de Daiane Regina Aldana, 34 anos, que está de oito meses. A iniciativa das amigas surgiu após verem uma postagem no Facebook de um evento similar em Minas Gerais, no qual amigas de uma gestante chamada Ana realizaram uma “charreata” para anunciar a chegada de Lucas.

Como a futura mamãe, esposa de Fernanda Muniz estava triste com o cancelamento do chá, que deveria ter ocorrido no dia 25 de abril, devido ao fato de não poder haver aglomeração devido a pandemia do novo coronavírus. Diante disso, as amigas não titubearam e colocaram a ideia em prática o “plano infalível”.

A charreata aconteceu neste sábado e reuniu aproximadamente 40 veículos. A concentração de carros (sem aglomeração) aconteceu em uma praça no Santa Felícia, próximo à casa da gestante. Em seguida as amigas partiram rumo a casa de Daiane, com direito a buzinaço e a música “Amigo Velho” do grupo Falamansa, na voz de Jéssica Silva.

Com carro de som, cartazes, bexigas, colocaram todos os presentes em uma picape em frente ao portão da residência de Daiane. Para manter o isolamento social e não coloca-la em risco, passaram em carreata desejando assim, boas-vindas a pequena Helena. Aos prantos, Daiane acenou para cada amiga, retribuindo o carinho em uma tarde que deverá ser inesquecível para todos os envolvidos.

Foi um momento muito emocionante e especial para a Daiane, que recebeu surpresa, o carinho de amigos e familiares. (colaboração Erika Cristina)

No link, um pouco da emoção de Daiane: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3220829191261299&id=100000027507957

