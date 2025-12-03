Certificação do Pós-Ocupação reúne moradores do Planalto Verde e Abdelnur em evento da Prohab

Crédito: divulgação

No último sábado (29) a Prohab realizou o evento de entrega dos certificados do Pós-Ocupação dos empreendimentos dos bairros Planalto Verde e Eduardo Abdelnur.

A atividade contou com oficinas de Street Dance e Forró, fortalecendo a integração comunitária, o convívio saudável e o desenvolvimento social — ações pautadas em responsabilidade, cuidado com as pessoas e gestão comprometida com o bem coletivo.

Mesmo não estando presente no momento, acompanhei com satisfação o trabalho conduzido pela equipe do Social, que organizou o evento com dedicação e planejamento.

Registro meu reconhecimento ao Diretor Adilson de Vitta, à Chefe do Setor Regina Catharino, às Assistentes Sociais Suzeli Carmignola e Yara Abreu, pelo comprometimento e sensibilidade no atendimento às famílias.

Agradeço também o apoio da Caixa Econômica Federal, bem como do Prefeito Netto Donato e do Vice-Prefeito Roselei Françoso, que têm sido parceiros importantes no fortalecimento das políticas habitacionais da cidade.

Iniciativas como esta reforçam o papel da Prohab na promoção de desenvolvimento humano, integração comunitária e boas práticas de gestão, sempre com foco nas pessoas e no futuro das nossas comunidades.

Leia Também