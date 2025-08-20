Cerco a São Carlos por causa de uma greve completa 57º aniversário

São Carlos foi manchete da Folha de São Paulo em 16 de agosto de 1968, quando a cidade foi cercada - Crédito: Folha de São Paulo/ divulgação

No ano de 1968 São Carlos foi palco de tensões entre estudantes e a polícia, culminando com a ocupação da cidade por tropas da Força Pública. Essa ocupação visava conter manifestações estudantis em apoio a trabalhadores do frigorífico São Carlos do Pinhal, que estavam sem receber seus salários. O ápice da crise se deu no dia 16 de agosto, quando a Força Pública Nacional cercou a cidade com dezenas de soldados armados. A crise completou 57 anos.l

A situação se agravou após a dispersão de uma passeata pacífica dos trabalhadores, que reivindicavam o pagamento dos atrasados, e a polícia passou a controlar o acesso à cidade, exigindo identificação de quem entrava ou saia.

À frente da greve estava o Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos, comandado por Antonio Cabeça Fiho, que chegou a ser preso e torturado pela Ditadura Militar. O episódio é narrado no livro “Matizes de uma Luta”, de Roberto Paino e também no curta-metragem #São Carlos 68, do diretor João Carlos Massarollo.

a Crise no Frigorífico São Carlos do Pinhal começou quando a empresa pediu concordata e deixou de pagar os salários dos funcionários, gerando protestos Estudantes se solidarizaram com os trabalhadores e planejaram manifestações, o que levou a polícia a agir. Como resposta da Ditadura Militar, tropas da Força Pública foram enviadas para a cidade para impedir as manifestações e controlar a situação.

A polícia passou a controlar a entrada e saída de pessoas em São Carlos, exigindo identificação. 1968 foi um ano de intensa agitação política e social no Brasil, marcado pela repressão da ditadura militar e por manifestações estudantis em diversas cidades. Em dezembro de 1968, o regime militar decretou o AI-5, que aprofundou a repressão e suspendeu direitos civis.

Em resumo, a situação em São Carlos em 1968 refletiu o clima de tensão e repressão vivido no Brasil durante a ditadura militar, com a ocupação policial da cidade e o controle das manifestações estudantis.

