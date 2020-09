Cepof-IFSC/USP São Carlos abre quatro vagas (doutores) para a área de Biofotônica

Crédito: Divulgação

O Cepof (Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica) – um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPIDs) apoiados pela Fapesp, com sede no Instituto de Física de São Carlos (IFSC-USP) – está buscando candidatos (quatro vagas), com forte experiência em Biofotônica, em um ou mais tópicos listados a seguir:

- Terapia Fotodinâmica e ação fotônica antimicrobiana;

- Fotobiomodulação;

- Fotoimunoterapia para células-alvo;

- Novos fotossensibilizadores, síntese orgânica, reações fotocatalíticas;

- Agricultura digital, segurança alimentar e ambiental;

- Biofotônica quântica;

- Inteligência artificial;

- Instrumentação.

Os projetos visam investigar aspectos inovadores em Biofotônica. O candidato deve ter obtido título de Doutor em Física, Biologia, Engenharia, Química, Ciências Biomédicas, e áreas relacionadas, nos últimos 5 anos.

Documentos necessários (a serem enviados para cristina@ifsc.usp.br):

- Duas cartas de recomendação (informação de contato);

- CV com lista de publicações e expertise;

- Declaração de uma página sobre o interesse (deixar claro o(s) tópico(s) de interesse específico).

Inscrições até o dia 10 de Outubro de 2020. Previsão de início: Janeiro-Fevereiro de 2021.

A vaga está aberta a brasileiros e estrangeiros. O selecionado receberá Bolsa de Pós-Doutorado da FAPESP no valor de R$ 7.373,10 mensais e Reserva Técnica equivalente a 15% do valor anual da bolsa para atender a despesas imprevistas e diretamente relacionadas à atividade de pesquisa. (Rui Sintra - IFSC/USP-Cepof)

