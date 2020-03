Centros de Idosos suspendem atividades

Crédito: Divulgação

O Centro de Referência do Idoso Vera Lúcia Pilla, localizado na Vila Irene, coordenado pela Secretaria de Cidadania e Assistência Social, comunica que as atividades estão suspensas. A unidade atende 250 idosos que participam de oficinas, cursos e de atividades físicas, culturais e de informática.

Já o Centro de Convivência do Idoso do Zavaglia, inaugurado recentemente e que iniciaria o atendimento no mês de março, com 4 grupos de idosos, suspendeu também o início das atividades.

