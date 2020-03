Crédito: Divulgação

A Secretaria Especial da Infância e Juventude, em virtude do novo decreto municipal, suspendeu a partir desta terça-feira, 17, as atividades realizadas no Centro da Juventude Elaine Viviani, localizado no Monte Carlo e do Centro da Juventude Lauriberto José Reys, no Cidade Aracy II.

O Conselho Tutelar também fará os atendimentos em sistema de plantão, portanto não haverá atendimento presencial e sim pelo telefone 153.

