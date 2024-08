Centro Paula Souza oferece vagas de estágio em São Carlos e região - Crédito: divulgação

O Centro Paula Souza (CPS), órgão do Governo do Estado de São Paulo, vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que administra as Escolas Técnicas (Etecs) e as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais, está com inscrições abertas para a edição 2024 do seu programa de estágio até a próxima segunda-feira, 2 de setembro – no último dia, o prazo encerra-se ao meio-dia. Ao todo, estão disponíveis mais de 1,4 mil vagas para diferentes níveis de ensino e áreas de conhecimento. Os interessados em participar do processo de seleção devem se inscrever gratuitamente e realizar uma prova online, acessando o site cps.sp.gov.br/estagio.

“É muito produtivo para os estudantes praticar o conhecimento em um ambiente educacional. Isso facilita a troca de experiências e proporciona uma aprendizagem mais efetiva, estimulando o amadurecimento profissional”, avalia a diretora-superintendente do CPS, Laura Laganá.

Distribuição das vagas

As vagas estão distribuídas por todas as regiões do Estado. Para a Região Central, são oferecidas 46 vagas, distribuídas entre os seguintes municípios: Araraquara (11), Ibaté (3), Ibitinga (3), Matão (6), Porto Ferreira (2), Santa Rita do Passa Quatro (2), São Carlos (11) e Taquaritinga (8).

Os aprovados serão convocados para atuar em Etecs, Fatecs ou na Administração Central do CPS, localizada na Capital. Para jornada de seis horas diárias, a bolsa-auxílio mensal de nível superior é de R$ 937,59. Para estagiários de nível médio, o valor é de R$ 712,57, e para o nível técnico, de R$ 787,58. Também estão disponíveis vagas para jornada de quatro horas diárias, com bolsa no valor de R$ 475,05 para nível médio e R$ 525,05 para nível técnico. Todos os estagiários também terão direito a auxílio-transporte e alimentação.

Para concorrer a uma vaga, é necessário ser maior de 16 anos, comprovar frequência no curso exigido e estar regulamente matriculado, a partir do primeiro ano ou semestre. Um total de 10% das vagas são reservadas a candidatos com deficiência. O contrato de estágio tem validade de um ano, com possibilidade de renovação por mais 12 meses, conforme a duração do curso. Confira o edital com as vagas por município. A lista de classificação preliminar será divulgada no dia 23 de setembro.

