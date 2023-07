Centro Paula Souza anuncia construção da nova FATEC em São Carlos

Crédito: divulgação

Representando o prefeito Airton Garcia, o secretário municipal de Governo, Netto Donato, acompanhado do vereador Elton Carvalho, participou de uma reunião nesta quinta-feira (20/07), na sede do Centro Paula Souza, em São Paulo, para discutir a construção do novo prédio da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (FATEC) em São Carlos.

A delegação foi recebida pela diretora-superintendente do Centro Paula Souza, Laura Laganá, que, atendendo ao pedido são-carlense, confirmou que o Governo do Estado irá custear a construção das novas instalações da faculdade na cidade, em um investimento orçado em cerca de R$ 35 milhões e que consta no orçamento estadual para execução em 2024.

As melhorias serão alcançadas em uma parceria com a Prefeitura que, nesta agenda, encaminhou a documentação completa para doação do terreno em que será construída a FATEC. Em setembro, o núcleo gestor do Centro Paula Souza pretende vir a São Carlos para realizar um evento a fim de receber oficialmente a área em que a unidade acadêmica será instalada.

A diretora-superintendente do Centro Paula Souza, Laura Laganá, menciona que as melhorias são fundamentais para que este serviço siga progredindo na cidade. “A FATEC foi implantada em São Carlos em uma área cedida pela Secretaria Municipal de Educação, que nos acolheu muito bem, mas as atividades cresceram e, no momento, demandam instalações mais adequadas e ajustadas, o que já estamos providenciando. Importante destacar que já houve as providências da Prefeitura e teremos na cidade uma das FATECs mais bonitas, além de mais ampla e iluminada, com refeitório e quadra poliesportiva”, disse Laura.

A conquista foi comemorada pelo secretário municipal de Governo, Netto Donato, que lembrou da importância da união entre os poderes para que os avanços na qualidade dos serviços possam continuar ocorrendo na cidade. “Esta foi uma reunião muito produtiva porque tivemos a confirmação de que está no orçamento do Governo do Estado essa verba para construção da FATEC e estão sendo elaboradas as minutas e o processo para que possamos assinar essa doação da área. Isso é resultado de um trabalho muito árduo entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, neste ato representado pelo vereador Elton Carvalho, bem como de agentes como o ex-deputado Lobbe Neto e de todas as pessoas que participaram deste processo sob comando do prefeito Airton Garcia”, celebra Netto.

