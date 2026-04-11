Centro Esportivo Multi Esporte promove atividades lúdicas e educativas

Crédito: Divulgação

Na tarde do dia 08/04 o CEME proporcionou o passeio ao Circo Khronos , levando 150 alunos dos diferentes projetos desenvolvidos – Centros da Juventude Elaine Viviani (Jd. Monte Carlo) Lauriberto Reyes (Cidade Aracy), Escola Paralelo e CEMEI Rocha Keppe –, atendendo ao convite do Fundo Social de Solidariedade que disponibilizou os ingressos aos projetos sociais de São Carlos/SP.

Para muitos, foi a primeira vez diante do picadeiro. Olhos atentos, risadas espontâneas e o encantamento com cada apresentação revelavam o quanto aquele momento era único. Para outros, a vivência trouxe de volta lembranças da infância, resgatando a magia simples e envolvente do circo.

O CEME providenciou o transporte e lanche às 150 pessoas que fizeram o passeio.

Visita acadêmica da Educação Física da UFSCar

Na última quinta-feira (09/04) os alunos das atividades de Futebol, desenvolvidas no Centro da Juventude Lauriberto José Reyes pelos profissionais do Centro Esportivo Multi Esporte (CEME), receberam estudantes e docente do curso de Graduação em Educação Física da UFSCar.



Estes alunos integram a disciplina “Estudos Avançados em Futebol”, ministrada pela Profa. Dra. Pamela Roberta Gomes Gonelli, que também esteve presencialmente no Centro da Juventude para uma vivência prática, com observação dos aspectos pedagógicos e a oportunidade de vê-los aplicados no cotidiano do ambiente de treino de futebol ofertado às crianças e adolescentes.



O coordenador das atividades do CEME no CJ Lauriberto José Reyes, Edilson Nogueira da Silva, destaca que a atividade foi muito proveitosa, pois os profissionais do CEME conseguiram demonstrar aos alunos da UFSCar os aspectos e fundamentos da iniciação ao esporte e da importância do futebol de base.



A professora Pamela ressaltou que esta interação entre a Universidade Federal de São Carlos/UFSCar e o projeto social desenvolvido pelo CEME é desejável pois, de extrema importância é a participação dos alunos da universidade nas observações de aulas práticas com as crianças e adolescentes, para que possam discutir, de maneira crítica, o que se aprende em sala de aula na UFSCar – todas as teorias, juntamente com a prática – e, desta maneira, fazerem uma análise técnica, além de proporcionar o feedback pedagógico aos professores do CEME.

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